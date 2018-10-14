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ABD askerleri Gaziantep'te eğitimde

Eğitim sonrası ABD ile Türkiye, Menbiç çevresinde ortak devriyeye başlayacak

14 Ekim 2018 15:34

Menbiç devriyesine katılacak ABD askerleri Gaziantep'te eğitimden geçiyor. Türk ve Amerikan askerleri eğitim sonrası Menbiç'te ortak devriye faaliyetlerine katılacak.

Türkiye ile ABD arasındaki Menbiç mutabakatının ardından hazırlıklar başladı.

ABD ordusuna ait bir tabur asker 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi ve Gaziantep'te Türk askerleriyle birlikte eğitime başladı.

Ortak tatbikat düzenleyen askerler birbirlerinin harekat tarzını daha yakından tanıyarak koordinasyon kabiliyetlerini arttırıyor.

Eğitim sonrası ABD ile Türkiye, Menbiç çevresinde ortak devriyeye başlayacak.

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