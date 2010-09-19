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Dünya

ABD askerleri eğlenmek için insan öldürmüş

Afganistan'da görev yapan bir Amerikan birliğine bağlı askerlerin, eğlenmek için rastgele ateş açarak sivilleri öldürdüğü ortaya çıktı.

19 Eylül 2010 03:00

T24- Afganistan'da görev yapan bir Amerikan birliğine bağlı askerlerin, eğlenmek için rastgele ateş açarak sivilleri öldürdüğü ortaya çıktı.


Afganistan'da görev yapan bir Amerikan topçu birliğine mensup askerler, eğlenmek için rastgele ateş açarak sivilleri öldürmekle suçlandı.


ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin bazı kaynaklara ve askeri belgelere dayanarak verdiği haberde, 2. Topçu Tümeni 5. Striker tugayından birçok askerin bu olaylara karıştığı belirtildi.


Haberde söz konusu olaylardan bir örnek de verildi. Muhammed Kalay isimli bir Afgan, köyünde bir Amerikan askerine yaklaştığında, askerin saldırıya uğradığını sanan diğer askerler ateş açarak Kalay'ı öldürdükleri belirlendi. 15 Ocak'taki bu olayın Afgan sivillere ateş açılması dalgasına başlangıç olduğu ifade edildi.


Cesetleri parçalara ayırdılar

Söz konusu birlikten askerlerin cesetleri parçalara ayırdığı ve fotoğrafladığı bir kafatası ile kemikleri sakladığı kaydedilen haberde, bu askerlerden birinin babasının da oğlunun ilk cinayeti anlatmasından sonra orduyu uyarmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı belirtildi.


Haberde, 5 Amerikalı askerin Ocak ile Mayıs arasında Kandahar'da ''zevk için'' toplam 3 cinayet işlediği, 7 askerin de bu olayla bağlantılı olarak suçlandığı bilgisine yer verildi.


Washington Post gazetesi, askeri mahkemelerin belgelerinin incelenmesi sonucu, esrar ve alkol tüketen bu askerlerin esas olarak ''eğlenmek amacıyla'' bu suçları işlediğinin ortaya çıktığını yazdı.


Haberde, askerlerin ise sivilleri hiçbir neden olmadan öldürdüklerini inkar ettikleri ifade edildi.

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