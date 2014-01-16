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Dünya

ABD askerleri 'ceset yaktı' iddiası

Amerikan deniz piyadelerinin, 2004 yılında Irak'ın Felluce kentinde direnişçilerin cesetlerini yaktığı iddia edildi

16 Ocak 2014 09:45

Amerikan askerlerinin Irak'ta direnişçilerin cesetlerini yaktığı iddia edildi. Bir internet sitesinde fotoğraflarıyla birlikte yayınlanan habere ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü, ''Askerlerimizden ummadığımız birşey'' ifadesini kullandı.

TMZ.com adlı haber sitesinde yayımlanan fotoğraflarda, Amerikan deniz piyadelerinin, Felluce'de bir evin bahçesinde yerde rastgele yatan direnişçilerin cesetlerini ateşe verdikleri görülüyor.

ABD Deniz Piyade Teşkilatı'nın sözcüsü Yarbay Neil F. Murphy, sözkonusu fotoğrafların gerçekliğinin ve fotoğraflarda görülen ayrıntıların soruşturulduğunu, ayrıca yüzleri görülen deniz piyadelerinin kimliklerinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

Murphy, ön incelemeden sonra görevi kötüye kullanma ihtimali çerçevesinde soruşturma açılabileceğini belirtti.

Pentagon sözcüsü Albay Steven Warren de savaş halinde kalıntılara düzgün muamelenin, ABD ordusunun yönetmeliğiyle belirlenmiş olduğuna dikkati çekerek, fotoğraflarda görülen davranışları, ''askerlerimizden ummadığımız birşey'' sözleriyle değerlendirdi.

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