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Dünya

ABD askerleri Afganistan'da hastane bastı

Amerikan askerlerinin Afganistan'da bir İsveç vakfı tarafından işletilen hastaneyi bastığı bildirildi.

07 Eylül 2009 03:00

Amerikan askerlerinin Afganistan'da bir İsveç vakfı tarafından işletilen hastaneyi bastığı bildirildi.

İsveç Afganistan Komitesi, Amerikan askerlerinin, Vardak vilayetinde işlettikleri hastaneyi geçen Çarşamba gecesi bastığını, arama sırasında hastane çalışanlarının ellerini bağladığını, hastaları yataklarından kalkmaya zorladığını belirtti. Askerlerin baskını kaçak militanları arama gerekçesiyle yaptığı kaydedildi.

Vakfın Afganistan direktörü Anders Fange, aramanın izinsiz yapıldığını belirterek, baskının sağlık kuruluşlarının tarafsızlığı ilkesine aykırı olduğunu ve "kabul edilemeyeceğini" söyledi.

Aramadan sonra, askerlerin hastane çalışanlarına, yaralı militanların hastaneye gelmesi durumunda kendilerine haber vermelerini söylediği belirtildi.

Fenge, isteğin "hastaneyi hedef haline getireceği" gerekçesiyle reddedildiğini kaydetti. Baskının bölgede çalışan yardım kuruluşları ile NATO kuvvetleri arasındaki anlaşmaya da aykırı olduğunu belirten Fenge, "Bu tür ihlallerin bir daha olmaması için garanti istedik ve bunu bölgedeki askeri komutana açıkça belirttik" dedi.

Hastanede arama yapıldığını doğrulayan, ancak başka ayrıntı vermeyen Amerikan ordu sözcüsü, iddiaları araştırdıklarını söyledi.

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