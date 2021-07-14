ABD askerini Afganistan'a gönderen eski başkan Bush: Afganistan'dan çekilmek hata

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ABD'nin Afganistan'a girmesi emrini veren eski başkan George W. Bush, ABD ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesini "hata" olarak nitelendirdi.

Bush, askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin çok kötü sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi.

Alman devlet medyası DW'ye konuşan Bush, "Afgan kadın ve kızların korkunç zararlar görmelerinden korkuyorum" dedi. Afganistan'da kalacak yerel çevirmenler ve yabancı güçlere destek veren vatandaşların da durumundan endişe duyduğunu ifade eden Bush, "Çok kötü insanlar tarafından katledilmek üzere orada bırakılacaklar. Bu kalbimi kırıyor" diye konuştu.

Bush, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de Afganistan'dan çekilme kararıyla ilgili olarak kendisi gibi hissettiğini düşündüğünü belirtti.

Bush, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'in sonbaharında ABD askerlerini Afganistan'a göndermişti.