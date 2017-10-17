ABD askerine çuval geçirmeye çalışan TGB'lilerin yargılanmasına devam edildi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'daki İncirlik Üssü\'nde, ABD askeri Nicholas Allen Rockwell\'in başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak\'ın yargılanmalarına devam edildi.

Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileri, 2 yıl önceki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'ndaki etkinliğe katıldı. TGB üyesi olan üniversite öğrencileri Akarsu ile Kızılırmak, etkinliğin sona ermesinin ardından karşılaştıkları ABD askeri Rockwell\'in yolunu keserek, çuvalı ABD\'li askerin başına geçirmeye çalıştı.

Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan Kızılırmak ve azmettirici olduğu öne sürülen TGB eski Genel Sekreteri Sinan Sungur hakkında \'hakaret\', \'askeri bölgeye izinsiz girmek\', \'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 20\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. Devam eden davada tutuksuz yargılanan sanıklar, eylemi tasarlayarak, yapmadıklarını iddia etti. Davanın bugün görülen 4\'üncü celsesinde ise mahkeme hakimi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

\'TÜRKİYE-AMERİKA SAVAŞINI YAŞIYORUZ\'

Duruşma çıkışında TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sanık öğrencilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Bursalı, \"Bu savaş, artık üstü örtülü bir vekalet savaşı değildir. Uzun zamandır gizli saklı olan; ancak son yıllarda kendini açık eden ve tartışmasız hale gelen bir gerçek var. Türkiye-Amerika savaşını yaşıyoruz. Türk askeri, İdlib\'e girmek için vizesini Türk milletinden aldıysa biz de İncirlik\'e girmek için vizemizi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinden aldık\" dedi.



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