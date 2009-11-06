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Dünya

ABD askeri üssünde silahlı saldırı: 12 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 12 kişi ölürken, 31 kişi de yaralandı.

06 Kasım 2009 02:00

ABD'nin Teksas eyaletinin Fort Hood şehrindeki ülkenin en büyük askeri üssünde, bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 12 kişi ölürken, 31 kişi de yaralandı.

ABD'de askeri üsse saldırı - Fotoğraflar için TIKLAYIN

Karşı ateşle öldürülen saldırganın, 40 yaşında Ürdün asıllı Amerikalı Binbaşı Malik Nidal Hasan olduğu belirtildi.

Binbaşı Hasan’ın, orduda psikiyatrist doktor olarak görev yaptığı, Irak’a yollanmak üzere olduğu ve gitmek istemediği kaydedildi.

Saldırıya katıldığı öne sürülen iki asker daha yakalanırken, bu kişilerin sorgularının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Teksas eyaletindeki Fort Hood üssünde, Irak ve Afganistan’a giden ya da buralardan gelen askerlerin toplanma ve dağıtımının yapıldığı kaydedildi. Bir kent büyüklüğündeki üstte, 45 - 50 bin arası asker bulunduğu ifade edildi.

Saldırıdan kısa süre sonra ABD Başkan Obama da, Beyaz Saray’da durumdan haberdar edilirken, Obama yaptığı açıklamada olayı, ‘korkunç bir şiddet patlaması’ diye niteledi.

Obama, askerlerin Amerikan toprağında bu şekilde can vermesinden büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

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