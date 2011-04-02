-ABD ASKERİ UÇAĞI DÜŞTÜ BERLİN (A.A) - 01.04.2011 - Almanya'nın batısında, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü, uçaktan atlamayı başaran pilotun ise yaralandığı bildirildi. Yetkilerin açıklamalarına göre, A-10 Thunderbolt tipi uçak, Bonn ile Trier kentleri arasındaki Laufeld köyü yakınında düştü. Uçağın yerleşim bölgesine birkaç metre uzaklıkta düştüğünü ve felaketin kılpayı önlendiğini belirten yetkililer, hastaneye kaldırılan pilotun durumu hakkında bilgi vermedi. Genelde tanklara ve diğer hedeflere saldırı düzenleyerek kara birliklerine yakın destek sağlamak için kullanılan A-10 tipi uçağının, Spangdahlem Hava Üssü'ndeki 81'nci Hava Filosunda görev yaptığı kaydedildi. Mayıs 1948'de kurulan Spangdahlem Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa'daki önde gelen 16 büyük faaliyet bölgelerinden birini oluşturuyor.