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'ABD askeri Irak'tan çekiliyor' iddiası

ABD'nin Irak'ta bulunan askerlerini çekmeye başladığı bildirildi

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05 Şubat 2018 18:01

Associated Press haber ajansı, Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı elde edilen zaferin ardından ABD'nin ülkede bulunan askeri güçlerini, azaltmaya dönük olarak çekmeye başladığını duyurdu. Iraklı yetkililer de haberi doğruladı.

Irak hükümet sözcüsü, Iraklı yetkililerin terör örgütü IŞİD karşısında 'zafer' ilan etmesinin ardından, ülkedeki ABD birliklerinin asker sayılarını azaltmaya başladığını söyledi.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından desteklenen Irak ordusu geçen yıl Musul da dahil olmak üzere 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü IŞİD denetimine giren tüm bölgeleri ele geçirmişti. 

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ABDIrakaskerçekilmeIŞİD

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