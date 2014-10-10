T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD askeri heyeti Ankara yolcusu

ABD yönetimi IŞİD örgütüyle mücadelede Türkiye ile işbirliğinin güçlendirileceğini duyurdu. IŞİD'e karşı bir askeri plana şekil vermek üzere haftaya Türkiye'ye ABD'li uzmanlar gidiyor.

10 Ekim 2014 11:40


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, IŞİD'e karşı ortak mücadeleyi görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara'ya bir askeri heyetin yollanacağını açıkladı.

Psaki şu ifadeleri kullandı: "Tek başına hiçbir ülkenin Kobani'deki krizi çözmesini veya bu kapsayıcı tehditle mücadeleyi üzerine almasını beklemiyoruz. Bu nedenle birlikte çalışıyoruz. Elbette Türkiye'nin oynayabileceği bir rolü var ama onlarla niyetlerini, kapasitelerini ve ne yapmayı istediklerini konuşmak istiyoruz."

ABD uçakları Kobani'de 9 hedefi vurdu

Bu arada Kobani'de IŞİD militanları ilerlemeye devam ediyor. ABD savaş uçakları, şehri savunan Kürt güçlere yardım amacıyla hava saldırıları düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kobani'nin kuzey ve güneyinde toplam 9 hedefin vurulduğu belirtildi. Operasyonda, IŞİD unsurları tarafından kullanılan bina ve tankların imha edildiği kaydedildi.

Örgütün Kürt güçlerin direnişi ve ABD saldırılarına rağmen bazı mahalleleri ele geçirmeyi başardığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDIŞİDTürkiyeTürkiye ABDDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki IŞİDAnkaraKobaniKobani IŞİDKürtMerkez Kuvvetleri KomutanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/A.A/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24