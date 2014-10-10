ABD askeri heyeti Ankara yolcusu



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, IŞİD'e karşı ortak mücadeleyi görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara'ya bir askeri heyetin yollanacağını açıkladı.

Psaki şu ifadeleri kullandı: "Tek başına hiçbir ülkenin Kobani'deki krizi çözmesini veya bu kapsayıcı tehditle mücadeleyi üzerine almasını beklemiyoruz. Bu nedenle birlikte çalışıyoruz. Elbette Türkiye'nin oynayabileceği bir rolü var ama onlarla niyetlerini, kapasitelerini ve ne yapmayı istediklerini konuşmak istiyoruz."

ABD uçakları Kobani'de 9 hedefi vurdu

Bu arada Kobani'de IŞİD militanları ilerlemeye devam ediyor. ABD savaş uçakları, şehri savunan Kürt güçlere yardım amacıyla hava saldırıları düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kobani'nin kuzey ve güneyinde toplam 9 hedefin vurulduğu belirtildi. Operasyonda, IŞİD unsurları tarafından kullanılan bina ve tankların imha edildiği kaydedildi.

Örgütün Kürt güçlerin direnişi ve ABD saldırılarına rağmen bazı mahalleleri ele geçirmeyi başardığı bildirildi.