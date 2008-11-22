'ABD askeri çekilince komşular bizi bombalar'

Amerikan askerlerinin, BM'nin tanıdığı sürenin (Aralık 2008) dolmasından sonra Irak'taki mevcudiyetlerinin statüsünü belirleyen SOFA (Status of Forces Agreement) anlaşmasının gelecek hafta Irak parlamentosunda onaylanması bekleniyor. Anlaşma Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin 2011 sona ermeden çekilmesini öngörüyor.El Ubeydi, Bağdat'ta düzenlediği basın, "Bugün Irak, dışarıdan düzenlenen bombardımanların hedefidir, ancak bu bombardımanlar sınırlıdır, çünkü koalisyon caydırıcı bir gücü temsil etmektedir. Koalisyon Irak'ta olmazsa Basra dahil tüm ülke, bombardımanlara hedef olma riski taşıyacaktır ve bombardımanları düzenleyenler, istihbaratlarına göre Irak'ta PKK üssü bulunduğunu açıklayarak, bu eylemlerini haklı gösterecektir" görüşünü savundu.El Ubeydi, Irak'ın yabancı istihbarat servislerinin savaş alanına dönmüş olmasından üzüntü duyduğunu da belirtti ve "Koalisyonun desteklediği Irak güvenlik güçleri, bu servislerin faaliyetlerini sınırlamalıdır" dedi.Irak Savunma Bakanı, Irak'taki koalisyon güçlerinin aceleyle çekilmesi halinde, Körfez'in korsanlarla dolacağı uyarısında da bulundu.El Ubeydi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda Körfez'i koalisyon güçleri koruyor. Bizim donanmamız, ilk gemilerine 2009'un nisan ayında sahip olacak. Koalisyon güçleri, aceleyle çekilirse Basra Körfezi, 95 korsanlık eyleminin görüldüğü Aden Körfezi'ne döner" diye konuştu.Ubeydi, Amerikan güçlerinin Irak'taki statüsünü belirleyen ABD-Irak güvenlik anlaşmasını desteklediklerini de yineledi.Basra Körfezi, Irak petrolünün ihracatı için bir numaralı nakliye merkezi durumunda. Basra Körfezinde Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar Birleşik Arap Emirlikleri Umman ve İran donanmalarına ait gemiler, petrol tankerlerini korumak için devriye geziyor.