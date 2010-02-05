ABD askeri Afganistan'da Güney'e iniyor

T24 - Almanya’nın komutası altındaki bölgede yaşanan Kunduz skandalının somut sonuçları bir bir ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Alman operasyon bölgesine 5 bin dolayında asker sevk etme kararı aldı.



DW Türkçe'nin haberine göre Kunduz sokaklarının alışılagelmiş gürültüsünün arasına uzaktan makineli tüfek sesleri karışıyor. Bu, vilayet başkentinde yaşayanlar için alışılmadık bir ses değil. Civar bölge ve köylerde Taliban ile silahlı çatışmalar günlük hayatın neredeyse bir parçası haline geldi. Afganistan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) Sözcüsü Gregory Smith, militanlara uygulanan baskının arttığını kaydediyor:



“Taliban’ın Kunduz’u, kuzeydeki eylemlerinin merkezi haline getirdiğini görüyoruz. Militanların hedefi, orada daha çok operasyon düzenlemek. Daha fazla Taliban üyesi ve ayrıca daha fazla şiddet gözlemliyoruz. Kış aylarında, militanlara daha fazla baskı uyguluyoruz. Kar kalktığı zaman, Taliban’dan geriye ne kaldığını göreceğiz.“



Kuzey bölgesi Almanların komutanlığında



Afganistan’ın kuzeyi Almanya’nın komutası altında. ISAF birlikleri, Afganistan’da belirlenen dört farklı bölgeye dağıtıldı. 4 bin 300 civarındaki Alman askerlerinin çoğu kuzeyde konuşlandırıldı. Smith, kuzey bölgelerine Amerikan askerlerinin de takviye olarak gönderileceğini söylüyor:



“Kuzeydeki operasyonları destekleyecek hava destek birlikleri olacak. Ayrıca operasyon sırasında, Afgan güvenlik güçleriyle işbirliği yapıp, onları destekleyecek eğitim birlikleri de Kuzey’e sevk edilecek.“



5 bine yakın ABD askeri bekleniyor



Mezar-ı Şerif’teki bölgesel komutanlık sözcüsü, 4 bin ila 5 bin civarında ABD askerinin faaliyet göstereceğini teyit etti. Kuzeye ilk birliklerin, Nisan ayında gönderilmesi bekleniyor. Bu birliklerin 2 bin 500’ü Afgan polisini eğitecek eğitmenlerden oluşuyor. Ayrıca 30 helikopter de bölgeye sevk edilecek. Kunduz’daki Alman üssünün komutanı Kai Rohrschneider, Amerikan askerlerinin kendilerini destekleyecek olmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor:



“Esas itibariyle, Amerikalıların gelişini kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum. Bildiğim kadarıyla Amerikalılar, polis eğitimi alanında sıkı bir faaliyette bulunmak istiyor. Aslında burada pek çok alanda eğitim eksikliği var. Dolayısıyla bu iyi bir şey. Helikopterler gibi bizim sahip olmadığımız diğer olanakları da beraberlerinde getirmeleri de gayet olumlu.“



Kunduz Valisi ABD'lileri destekliyor



Aslında Amerikalılar kuzeyde ilk kez faaliyette bulunmuyor. Kasım ayında Kunduz yakınlarında 100 Taliban militanının öldürüldüğü bir saldırıda, ABD’liler de dâhildi. ABD özel birliklerinin, Kuzey'de komando faaliyetlerinde bulunmak istedikleri uzun zamandır biliniyor. Kunduz Valisi Muhammed Ömer de ABD’lilerin varlığını büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Çünkü Almanların Taliban ile savaşıp onları öldürme konusunda yeterince istekli olmadıklarını düşünüyor:



“Almanya’daki hükümetin, burada durumun nasıl olduğunu görmesi gerekiyor. Burada çok fazla terörist var. Onlardan kurtulabilmek için etkin önlemlere ihtiyaç duyuyoruz.“

