ABD, asker zırhı için domuz patlatıyor

ABD ordusunun, askerlerin giymesi için tasarlanmış bir zırhı test etmek için domuzları canlı canlı havaya uçurduğu bildirildi.



İngiliz Independent gazetesinin haberinde, Savunma İleri Araştırma Projeleri Dairesi (DARPA) tarafından Pentagon için, yol kenarına yerleştirilen bombalara karşı korunma amacıyla yapılan söz konusu testlerin ayrıntılarını, ilk kez dün USA Today gazetesinin duyurduğu belirtildi.



Haberde, araştırmacıların, geçen yıl yaptıkları yaklaşık 200 deneme için domuz ve fareleri kullandıkları, bu yıl sonunda daha fazla deneme yapılmasının planlandığı kaydedildi.



Araştırma çerçevesinde, zırh giydirilen domuzların, havaya uçurulmadan önce Humvee tipi araçtakine benzer bir pozisyona getirildiği, projede, zırh giymenin, patlama sırasında beynin alacağı hasar olasılığını artırıp artırmayacağının tespit edilmesinin amaçlandığı bildirildi.



DARPA'nın sözcüsü Jan Walker, bu testlerde hayvanları kullanmalarının nedeninin, askerlerin uğrayacağı zararı en aza indirmek ve yaşamlarını kurtarmak olduğunu ifade ederek, doğru olanı yaptıklarını söyledi.



Walker, şimdiye kadar yapılan denemelerde, zırh giymeyen domuzların genellikle patlamadan 24 ila 48 saat sonra öldüklerini, ancak zırh giyen domuzlarda bu sürenin uzadığını kaydetti. Araştırmanın ayrıca zırhın, patlama sırasında beynin alacağı hasarı artırabileceği yönündeki endişelerin yersiz olduğunu gösterdiği belirtildi.



Pentagon'un söz konusu araştırma nedeniyle hayvan hakları savunucularının tepkisine yol açması bekleniyor.



Hayvan haklarını savunan PETA örgütünün, bu uygulamanın sonlandırılması için bir kampanya başlattığı 1990'ların başlarına kadar domuzlar, araçların kaza anındaki güvenliğinin test edilmesi için kullanılıyordu.

