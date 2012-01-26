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Dünya

ABD asker sayısını azaltıyor WASHINGTON (A.A)

26 Ocak 2012 23:47

-ABD asker sayısını azaltıyor WASHINGTON (A.A) - 26.01.2012 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Amerikan Kara Kuvvetleri'nin 2017'ye kadar asker sayısını yüzde 13 azaltarak, 565 binden 490 bine indireceğini bildirdi. Panetta, Pentagon'un gelecek yıllardaki yönelimiyle ve bütçe kesintisiyle ilgili açıklamasında, doğru düzgün eğitim veremedikleri ve teçhizatlandıramadıklarından fazlasını ellerinde tutmama seçiminde bulunduklarını belirterek, buna paralel olarak Amerikan ordusunun elit kuvvetleri Deniz Piyadeleri'nin sayısının da 201 binden 182 bine düşürüleceğini kaydetti. Amerikalı yöneticiler, son dönemde İran ve yükselen güç Çin'in ortaya koyduğu tehlike karşısında hava ve deniz kuvvetlerine daha fazla önem gösterdiklerini belirtiyorlar.

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