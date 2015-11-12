ABD asıllı Türk basketbolcu ölü bulundu

ABD asıllı Türk basketbolcu Ali Karadeniz, New York'ta ölü bulundu. 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçen basketbolcunun ölüm haberi, üniversite yıllarında formasını giydiği Arizona Wildcats, tarafından duyuruldu.

Türk pasaportu almadan önce Michael Wright ismiyle bilinen basketbolcunun ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ABD basınında yer alan haberlerde oyuncunun cesedinin park halindeki bir aracın içinde bulunduğu ifade edildi.

New York'taki yerel gazetelerden New York Daily News'te çıkan bir haber göre, ismi açıklanmayan bir şahıs, Ali Karadeniz'in Brooklyn'de çöp torbası yığının arasında pazar gününden beri park halinde olan bir cipin içinde ölü bulunduğu belirtti. Chicago Sun-Times gazetesinin spor editörü Michael O'Brien da Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin söz konusu haberdeki şahsın Ali Karadeniz olduğunu teyit ettiğini öne sürdü.

Chicago doğumlu olan Ali Karadeniz, 2005-2006 sezonundan beri Türkiye'de Beşiktaş, Türk Telekom, Trabzonspor ve Mersin Büyükşehir Belediyesi formaları giymişti. Oyuncu, 2001 yılında NBA ekiplerinden New York Knicks tarafından draft edilmiş, fakat ligde oynama fırsatı bulamamıştı. Ali Karadeniz, son olarak Fransa'nın Cholet Basket takımında mücadele etmişti.