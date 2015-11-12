T24 LogoT24 Logo
Spor

ABD asıllı Türk basketbolcu ölü bulundu

Ali Karadeniz, 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti

12 Kasım 2015 01:06

ABD asıllı Türk basketbolcu Ali Karadeniz, New York'ta ölü bulundu. 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçen basketbolcunun ölüm haberi, üniversite yıllarında formasını giydiği Arizona Wildcats, tarafından duyuruldu.

Türk pasaportu almadan önce Michael Wright ismiyle bilinen basketbolcunun ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ABD basınında yer alan haberlerde oyuncunun cesedinin park halindeki bir aracın içinde bulunduğu ifade edildi.

New York'taki yerel gazetelerden New York Daily News'te çıkan bir haber göre, ismi açıklanmayan bir şahıs, Ali Karadeniz'in Brooklyn'de çöp torbası yığının arasında pazar gününden beri park halinde olan bir cipin içinde ölü bulunduğu belirtti. Chicago Sun-Times gazetesinin spor editörü Michael O'Brien da Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin söz konusu haberdeki şahsın Ali Karadeniz olduğunu teyit ettiğini öne sürdü.

Chicago doğumlu olan Ali Karadeniz, 2005-2006 sezonundan beri Türkiye'de Beşiktaş, Türk Telekom, Trabzonspor ve Mersin Büyükşehir Belediyesi formaları giymişti. Oyuncu, 2001 yılında NBA ekiplerinden New York Knicks tarafından draft edilmiş, fakat ligde oynama fırsatı bulamamıştı. Ali Karadeniz, son olarak Fransa'nın Cholet Basket takımında mücadele etmişti.

ETİKETLER

ali karaednizbasketbolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24