ABD, artık "düşman savaşçı" demeyecek

ABD'de Barack Obama yönetimi, eski yönetimin terörle mücadelede kullandığı "düşman savaşçı" terimini kaldırdı.



ABD Adalet Bakanlığı, eski başkan George W. Bush yönetiminin tutuklama standartlarının değiştirildiğini ve yalnızca El Kaide ile Taliban'a "esaslı" destek sağlayanların tutuklanabilecekler kategorisinde düşünüleceğini bildirdi.



Bakanlık, bu örgütleri destekleyen kişilerin bu desteğinin önemli olduğu sonucuna varılırsa tutuklanabileceklerini, Guantanamo'dakilerin tutulmasını haklı çıkarmak için "düşman savaşçı" teriminin ise artık kullanılmayacağını kaydetti.



ABD Adalet Bakanı Eric Holder, yaptığı açıklamada, "Tutuklularla ilgili yeni bir politika geliştirmek için çalışırken, ulusal güvenliğimizi güçlendirecek bir biçimde hareket etmemiz, değerlerimize uygun davranmamız ve hukuku uygulamamız önemlidir" dedi.



Holder, bugün yapılan değişikliğin tüm bu standartları karşıladığını ve ulusu daha güçlü yapacağını dile getirdi.

