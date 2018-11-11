ABD ara seçimi: Memnun edici bir başlangıç

The Guardian*

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

ABD’de kritik ara seçim geride kaldı. Artık ABD Kongresi’nin iki kanadı iki farklı rengin kontrolünde; Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisi ise Demokrat Parti kontrolüne geçti.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’ın editörleri ABD ara seçim sonuçlarını yorumladı: “Memnun edici bir başlangıç”

Demokratların ABD ara seçiminde Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü Demokratlara vermiş olması çok memnun edici ve rahatlatıcı bir gelişme. Ancak salı günü umutla beklenen ‘’mavi dalgayı’’ göremedik ve bu seçim milat olmayı başaramadı. Şimdi önemli olan Başkan Donald Trump’ın ve Demokratların bir dahaki adımının ne olacağı.

Trump beklenildiği üzere nezaketsiz ve saldırgandı. Seçimden önce ‘’iki partinin beraber çalışabileceği güzel bir durum olabilir’’ derken, seçimden sonra seçimleri Cumhuriyetçiler için ‘’çok büyük bir zafer ilan etti. Trump bölünmüşlüğü seviyor. Ara seçimlere rekor sayıda insanın katılmış olması direnişi harekete geçirdiği kadar kendi tabanını da ateşleyebildiğini gösteriyor. Diğer adaylar Trump’ın göç politikalarını kabullendi, üstüne ırkçı ve yahudi karşıtı kampanyalar yürüttüler. Bay Trump, partisinin Senato’yu kazanması, hatta senatör sayısını arttırması sürpriz bir sonuç değilken bunu büyük bir başarılıymış gibi sundu. Demokrat aday Andrew Gillum yıllardır Cumhuriyetçilerin sahip olduğu Florida valiliği koltuğuna çok yaklaştı ama kazanamadı. Ohio’da Demokrat Sherrod Brown Senato’da ki koltuğuna tutunmayı başardı ancak eyaletteki diğer yarışlar cumhuriyetçilerin oldu. Trump 2020 için beklediğinden daha kötü durumda olabilir.

Trump artık Demokratların çoğunlukta olduğu bir Temsilciler Meclisi ile yarışmak durumunda kalacak. Kongre’de cumhuriyetçilerin kontrolsüz güce sahip olduğu dönem sona erdi, artık Demokratlar Trump’ın gündemini kontrol edebilecek. Direniş artık yasama organlarının içinde, ancak demokratlar sadece bir direnişten fazlası olduklarını göstermek ve karşı görüştekilerden oy çıkarmak durumundalar. Artık ABD’nin ihtiyacı olan şeyi yapabilirler: Trump’ı gözetim altında tutmak. Bay Trump demokratlara gerektiğinde karşılık vereceğini belirtti, bu yüzden Demokratlar hedeflerini doğru seçmeli ve Rusya soruşturmasını yöneten Robert Mueller’ı takipte kalmalılar. Bu soruşturma Trump’a karşı en büyük kozları olabilir. Trump artık oy kaybedeceğinden korkmadığı için seçimin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı zorla istifa ettirdi, yerine soruşturmayı zorlayacak birini getirecek.

Yapılan son anketlere göre iki partinin erkek adayları kafa kafaya sonuçlar alırken, Demokratların kadın adayları 21 puan öndeydi. Bazı üniversite eğitimli, şehir dışında yaşayan kadınların Demokratlara döndüğünü görsek de, beyaz kadınlar yine de çoğunlukla Cumhuriyetçi adayların arkasında durdu. . 272 kadın Kongre’de görev almak için seçimlere girdi. Temsilciler Meclisi’ne 95 kadın seçildi, bu bir rekor olsa da hala yeterli bir sayı değil. Bu sayının içinde ilk müslüman kadın temsilciler ve ilk kızılderili temsilci de var. Ayrıca Alexandria Ocasio- Cortez Temsilciler Meclisi’nde görev yapacak olan en genç kadın oldu. Jared Polis ise eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra meclise seçilen ilk erkek.

2016’da Trump’ın kazandığı Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde bu sefer Demokratlar mutlu sona ulaştı. Beto O’Rourke Teksas’ta yürüttüğü seçim kampanyasıyla bir yıldız haline geldi. Ancak kitleleri harekete geçirmek bazen yeterli olmuyor. Demokratlar bu yüzyılda yapılan başkanlık seçimlerinde 5 defa Cumhuriyetçilerden fazla oy aldı ama bu 5 seçimin 2’sinden Cumhuriyetçi başkanlar çıktı (Trump ve George W. Bush). Şu anda Demokrat senatörler 3.65 milyon seçmeni temsil ediyor, Cumhuriyetçi senatörler ise 2.5 milyon seçmeni temsil ediyor. Demokratların 2020’de kazanması için sadece güçlü bir adaya değil, daha iyi bir seçim sistemine ihtiyacı var.

*The Guardian'da yer alan makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz