'ABD, Ankara'dan İncirlik Üssü'nü isteyecek'

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, TSİ 22.00’de Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kulislerde, görüşmede ana gündem maddesinin IŞİD’le mücadele olacağı ve ABD’nin Türkiye’den örgüte yönelik hava operasyonları için hava sahasını açmasını ve uçakların İncirlik Üssü’ne konuşlanmasını isteyeceği iddia ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Barkın Şık’ın haberine göre, 2 Ekim’de TBMM’ye getirilmesi planlanan tezkerede, hükümete bu yetkinin de tanınması bekleniyor. Ankara, hava bombardımanları nedeniyle Türkiye sınırına yönelecek göç dalgasını kontrol etmek için tampon bölge konusunda ise ısrarını sürdürüyor.

‘Tampona ayak direyebilirler’

Irak ve Suriye içindeki IŞİD’e karşı yürütülecek olası bir kara harekâtına Türk askerinin katılmasının zor olduğu, hava harekâtına katılımın ise değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Türkiye bu kapsamda “No fly zone - uçuşa yasak bölge” ilan edilmesi durumunda koalisyon güçleri ile birlikte hava sahasının denetiminde yer alabilir. Askeri kaynaklar uçuşa yasak bölge uygulamasının yalnızca “hava - hava” tehditleri için değerlendirilmemesi gerektiğini, “karadan - havaya” tehditlerin bertaraf edilmesi için de bu uygulamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Buna göre, helikopter ve uçak gibi hava araçlarının yanı sıra, omuzdan atılabilen füze sistemleri ile uçaksavar gibi silah sistemlerinin susturulması için de uçuşa yasak bölge ilanı gerekiyor.

Kaynaklar, tampon bölge ilanına ise koalisyon güçlerinin ayak direyebileceğini söyledi. Tampon bölgenin ilanı durumunda, bu bölgenin karadan kontrolünün koalisyon güçlerince gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcüsü John Kirby’nin, IŞİD ile mücadelenin yıllar alabileceğini söylemesi ise İncirlik Üssü’ne konuşlanacak Çekiç Güç benzeri yapının yıllarca Türkiye’de kalacağının habercisi olarak yorumlandı. Göç dalgasının Türkiye’ye milyar dolarları aşacak maliyeti de Ankara’yı düşündüren bir diğer konu.

Türkiye, 1.6 milyon Suriyeli mülteciye bugüne kadar 4 milyar doları aşan kaynak ayırdı. Irak ve Suriye’deki hava operasyonları sonucunda 2 ila 4 milyon kişi arasında bir göç dalgasının Türkiye’ye yönelebileceği belirtiliyor.

‘En sert pazarlık İncirlik Üssü’

Öte yandan, Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış da, Biden-Erdoğan görüşmesinde Türkiye’nin operasyona “desteğinin” somut bir zemine oturacağını yazdı. Tolga Tanış, “En sert pazarlık İncirlik Üssü için yapılacak” dedi.

Tolga Tanış, üst düzey bir Türk yetkilinin, Ankara’nın yeni yaklaşımı için ‘Beyaz sayfa demenin doğru olmadığını ancak yeni süreç denilebileceğini aktardı.