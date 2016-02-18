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ABD: Ankara saldırısındaki sorumluları belirleyemedik

Davutoğlu, saldırıyı YPG'nin gerçekleştirdiğini söylemişti

18 Şubat 2016 23:13

ABD, Ankara'da 28 kişinin ölümüne sebep olan bombalı saldırıyla ilgili sorumluları bulamadığına dair bir açıklama yaptı. Reuters Haber Ajansı'nın aktardığına göre Beyaz Saray'dan, "Türkiye'deki saldırılardan kimin sorumlu olduğunu henüz belirleyemedik" açıklaması geldi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes basın brifinginde yaptığı açıklamada 'Biz hükümet olarak sorumluları belirleyemedik' ifadesini kullandı.

Öte yandan Rhodes olayı şiddetle kınadığını açıkladı.

Rhodes, “YPG ve diğer Kürt unsurlarla olan tüm temaslarımızda onlara Türkiye ile ittifakımızın ne kadar önemli olduğunu ve asıl odaklanmamız gereken ortak tehdit IŞİD’e karşı mücadeleye zarar vermemelerini kesin bir dille ifade ettiğimi Türklere açıkça belirttik” diye konuştu.
 

Davutoğlu: Saldırıyı YPG gerçekleştirdi
 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün Ankara'da Devlet Mahallesi'nde askeri lojmanların bulunduğu bölgede askeri servis araçlarına yönelik, 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failini açıklayarak, "Saldırıyı Suriye'den sızan YPG mensubu Salih Neccar düzenlemiştir. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı" demişti.

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