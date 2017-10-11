ABD, Ankara Büyükelçisi'ne sahip çıktı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Ekim (DHA)- TÜRKİYE ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerin, \'kendi başına kararlar almakla\' suçladığı Büyükelçi John Bass\'a ABD sahip çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington\'da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin, \'Bizim büyükelçimiz kendi başına işler yapmaz. Kendisi Ankara\'da görev yapan en iyi büyükelçilerden birisidir. Kendisi ile çok sıkı bağlantı içindeyiz ve attığı her adım Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili öteki kurumlarla eş güdümlü olarak uygulanmaktadır\' dedi.

