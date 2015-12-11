ABD Ankara Büyükelçisi Bass, Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede CHP’nin başta Anayasa ve basın özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükler ile Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin kamuoyunca bilinen görüşlerinin aktarıldığını ve fikir teatisinde bulunulduğu açıklandı.

İHA’nın haberine göre; ABD Büyükelçisi John Bass, yeni yasama dönemi nedeniyle dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Basın Birimi’nden ABD Büyükelçisi John Bass’ın ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi John Bass, yeni yasama dönemi münasebetiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın hazır bulunduğu görüşmede, Büyükelçi ve heyetine CHP’nin başta Anayasa ve basın özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükler ile Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin kamuoyunca bilinen görüşleri aktarılmış; bahsi geçen konular hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur" dendi.