ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan'ın 'Wall Street' sözlerine cevap

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Wall Street olaylarında 17 kişi öldü" sözlerine yanıt verdi. Elçiliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "US Occupy Wall Street hareketi ile ilgili raporlar yanlıştır. Bu harekete istinaden hiçbir polis müdahalesi ölümle sonuçlanmamıştır. #OWS" denildi.

Wall Street'i işgal et nedir?

ABD'de sosyal ve ekonomik eşitsizliğe tepki olarak 17 Eylül 2011'de başlayan "Wall Street'i İşgal Et" (Occupy Wall Street) hareketi kısa süre içinde New York'taki Zuccotti Parkı'ndan dünyanın dört bir yanına yayıldı.

9 Ekim 2011 itibarıyla 82 ülkeden 95 şehirde "İşgal Et" eylemleri düzenlendi. Ekim 2012'de ise Antarktika dışında işgal eylemi düzenlenmeyen kıta kalmadı.

ABD'de ilk iki ay boyunca yetkililer işgalcilere toleranslı yaklaşırken sonradan sert müdahaleler başladı. İşgal, şiddet içermeyen protesto, sivil itaatsizlik, internet aktivizmi ve genel grev gibi metotlarla ilerledi.