ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, tek taraflı olarak gerilimi artırmakta

T24 Haber Merkezi

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine devam edeceğini duyurmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'nin yaptığı açıklama, bölgedeki gerilimleri tek tarafları olarak artırmakta... Güç kullanma, tehdit, gözdağı ve askeri hareketlilik gerilimlere çözüm getirmeyecektir" denildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeniden araştırma faaliyetlerine başlayacağını duyurmasına bir tepki de ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden geldi. Türkiye'nin adımı 'tek taraflı' olarak nitelenirken, "Türkiye'yi bu hesaplı tahrike son vererek Yunanistan'la istikşafi görüşmelere derhal başlamaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: