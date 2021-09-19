ABD anayasasının nadir ilk baskılarından biri açık artırmaya çıkacak; 15 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor

Sotheby’s Müzayede Evi, ABD anayasasının nadir bulunan ilk baskılarından birinin açık artırmaya çıkacağını duyurdu. Baskının 15-20 milyon dolar arası bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

News10’de yer alan habere göre, ABD Anayasası’nın 1787 tarihli ilk baskısından orijinal bir kopya, kasım ayında Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkacak.

Açık artırmaya çıkacak kopyanın bir önceki sahibi 1988 yılında 165 bin dolar ödemişti. Şimdi, baskının 15-20 milyon dolar arası bir fiyata satılması bekleniyor.

Sotheby’s Kitaplar ve El Yazmaları Departmanı’ndan uzman Selby Kiffer “Bu son metin. Anayasada ne yazacağına ilişkin tartışma bu belgede yer alıyor. Anayasa buydu ancak tartışılıp onaylanana kadar yürürlüğe girmedi” dedi.

ABD yasalarını belirleyen anayasa, 11 Eylül 1787’de kabul edilmişti.