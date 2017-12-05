ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın seyahat yasağı kararını onadı

ABD Anayasa Mahkemesi, bazı alt mahkemelerden karşı yönde kararlar çıkmasına karşın, Başkan Donald Trump'ın altı Müslüman ülkenin vatandaşlarını kapsayan son seyahat yasağının tam geçerliliğine onay verdi.

Mahkeme, dokuz üyeden ikisinin karşı yönde oy kullanmasına rağmen Trump yönetiminin alt mahkemeler tarafından alınan iki tedbir kararının kaldırılması talebini kabul etti. San Francisco ve Richmond kentlerindeki temyiz mahkemelerinin seyahat yasağına karşı açılan davaları değerlendirmesi sürerken, Anayasa Mahkemesi seyahat yasağının uygulanmaması kararını askıya aldı ve yasağın tam olarak geçerliliğini onadı.

Seyahat yasağı İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali, Çad ile tüm Kuzey Kore yurttaşları ve Venezuela'dan bazı hükümet görevlilerinin ABD'ye seyahat etmelerinin engellenmesini içeriyor.