ABD: Ana konularda Rusya ile diyaloğumuz devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’yla olan diyaloğun ana öneme sahip konularda devam ettiğini söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, Rusya-ABD diyaloğunun neredeyse tüm seviyelerde donduğuna dair açıklamasıyla ilgili konuşan Kirby, “Kesinlikle ana konularda, —ki bunlar en çok öneme sahip olanlar, diyalog devam ediyor” dedi.



Peskov’un diyalogun neredeyse durduğunu söyleyerek tam olarak neyi kastettiğini bilmediğini ifade eden Kirby, “Biz, Washington’la Moskova arasındaki iletişimi bu şekilde görmüyoruz” diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve Rusya dışişleri bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov’un Suriye konusunda salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.



