ABD Altyapı ve Ulaşım Komitesi: Boeing ve FAA insan hayatlarıyla kumar oynadı

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ABD'li siyasetçiler Boeing'in 737 Max'ların geliştirilmesinde bütçe kesintisine gitmesinin ve denetlemeden kaçmasının yaptığı iki büyük kazada rol oynadığını belirtti.

Endonezya ve Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında uçurulmamaya başlamıştı. Daha sonra ortaya çıkan mesajlaşmalar şirketin uçakta bir tür problem olduğundan haberdar olduğunu gösterdi.

Altyapı ve Ulaşım Komitesi'nin hazırladığı rapora göre ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ve Boeing üst üste ciddi hatalar yaptı. Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan komite, hatalı üretilmiş uçakların uçurulmasına izin verildiğini ifade etti.

Komite Başkanı Peter DeFazio, FAA ve Boeing'in iki kaza arasındaki süreçte 737 Max'ların uçmasına izin vererek ''kumar'' oynadığını ifade etti.

Boeing, sorunların giderildiği yeni yazılımıyla yapılan testlerden sonra 737 Max'ların tekrar uçurulmasına izin verilmesini istiyor.