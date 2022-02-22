ABD, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak açıklama: Putin'in adımı yanıtsız kalmayacak

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı iki yönetimi tanımasının ardından telefonda görüşen ABD, Fransa ve Almanya liderleri ortak açıklama yaptı.

AFP'nin aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in bu adımının "yanıtsız kalmayacağı" konusunda anlaştıklarını belirtti.

Üç liderin de Putin'in tanıma kararını kınadığı belirtilen açıklamada, telefon görüşmesinde bir sonraki adımlar konusundaki koordinasyon konusunu konuştukları belirtildi.