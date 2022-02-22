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Dünya

ABD, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak açıklama: Putin'in adımı yanıtsız kalmayacak

Rusya lideri, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı aldı

22 Şubat 2022 01:03

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı iki yönetimi tanımasının ardından telefonda görüşen ABD, Fransa ve Almanya liderleri ortak açıklama yaptı.

AFP'nin aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in bu adımının "yanıtsız kalmayacağı" konusunda anlaştıklarını belirtti.

Üç liderin de Putin'in tanıma kararını kınadığı belirtilen açıklamada, telefon görüşmesinde bir sonraki adımlar konusundaki koordinasyon konusunu konuştukları belirtildi.

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