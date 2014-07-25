ABD: Ahmet Davutoğlu, İsrail ile Hamas arasında kilit oyuncu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Türkiye'nin, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına ulaşılmasında bir rol oynayabileceğini belirtti. Harf, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da kilit bir oyuncu olduğunu ifade ederek, bu noktada baskı gücü uygulayabileceğini kaydetti.

Harf, günlük basın brifinginde, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Kahire'deki temasları kapsamında telefon diplomasisi hakkında bilgi verdi.

Harf, Kerry'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Mısırlı, Alman, Katarlı, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla da bugün üç kez görüştüğünü paylaştı.

Harf'a, "Davutoğlu'nun ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e yönelik açıklamalarını saldırgan bulurken, Bakan Kerry'nin niçin Davutoğlu ile bu sıklıkta konuştuğu" soruldu.

Harf, soruya şu yanıtı verdi:

"Çünkü Türkler'in oynayabileceği bir rol var. Onların yorumlarının, bir rol oynamalarını güçleştirdiğini söyledik. Ancak onların oynayabilecekleri bir rol ve Hamas ile ilişkileri var. Onlar bizim yapamayacağımız konuşmaları yapabilirler. Açıkçası, Türkiye'nin dışişleri bakanı bölgede kilit bir oyuncu ve duruma (İsrail ile Hamas arasında ateşkese ulaşılmasına) baskı gücü oluşturabilir."

Harf, Kerry'nin Davutoğlu ile dünkü görüşmesinde de İsrail'e yönelik Türk idarecilerinin yorumlarını gündeme getirdiğini kaydetti.