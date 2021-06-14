ABD, Afrin'de Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı

T24 Dış Haberler

ABD, cumartesi günü Suriye'nin Afrin bölgesindeki Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki hastaneye yapılan ve 13 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün Afrin, Suriye'deki Şifa hastanesine yapılan saldırıyı olabilecek en sert şekilde kınıyoruz. Siviller ve sivil yapılar asla askeri aksiyonun hedefi olmamalı" denildi.

Açıklamada saldırıya uğrayan hastanenin koordinatlarının daha önce Birleşmiş Milletler ile paylaşılmış olduğu vurgulandı.

ABD, Suriye'de ateşkes ve gerilimin düşürülmesi için de çağrıda bulundu.

Havan topları cumartesi günü hastaneyi vurup 13 kişi öldürüp 27'sini de yaraladıktan sonra Hatar Valiliği ve Milli Savunma Bakanlığı saldırıdan YPG'yi sorumlu tutmuştu. SDG, saldırı ile bağlantısı olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi top atışlarının Suriye yönetimini destekleyen İranlı militanların bulunduğu Halep bölgesinden geldiğini açıkladı.