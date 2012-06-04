ABD Afganistan'ı ‘böcekler’le kaplayacak!

Soğuk Savaş yıllarında casusluğun vazgeçilmezleri arasına giren ‘böcekler’, Afganistan’da gerçekleştirilecek tarihin en büyük ‘böcek operasyonu’yla istihbarat alanında bir ilke imza atacak.

ABD ordusu, Afganistan’ın dört bir yanına alıcılar yerleştirmeyi planlıyor. Avuç içi kadar büyük ve bir taştan farksız görünüme sahip olacak alıcılar, 20 yıl boyunca ABD’nin Afganistan’ın dört bir yanındaki gözü kulağı görevini görecek.

‘Taş’ alıcılar, etraftaki sesleri kaydetmeyecek. Bunun yerine civardaki tüm hareketleri tespit ederek istihbarat merkezine gönderecek. Böylece dağlık veya kırsal bir arazide şüpheli hareketler veya kaçakçılık eylemleri takip edilebilecek.

Alıcıların birçoğu, gömülebilecek, taşların arasında kamufle olabilecek ve diğer jeolojik yapıların görünümüne bürünebilecek şekilde tasarlanacak. Milyonlarcası Afganistan’ın dört bir yanına yerleştirilecek olan alıcılar, en az 20 yıl kullanılacak ve sonu gelmeyen savaşın bir nevi bekçilerine dönüşecek.

ABD, UGS adı verilen ‘başıboş yer alıcılarını’ ilk olarak Vietnam’da kullanmıştı. Yeni nesil UGS’leri geliştiren ABD uzay-havacılık ve savunma sanayi devi Lockheed Martin, alıcıları güneş enerjisinden faydalanabilecek şekilde tasarladı. Böylece, her birinin 500 bin defa kendisini şarj edebilmesi, böylece on yıllarca çalışabileceği tahmin ediliyor.

‘Çok ucuz’

Ses, sismik ve radar cihazlarıyla donatılacak olan alıcılar, Afganistan’ın denetlemesi bir hayli zor dağlık ve kırsal alanlarında bir nevi gözetleme ağı oluşturacak. Alıcılar uyarıldığında, insansız hava araçlarına ve istihbarat merkezlerine sinyal gönderecek ve bölgenin daha yakından takip edilmesini sağlayacaklar.

UGS’ler, Afganistan’da bazı üslerde ve Meksika uyuşturucu kartelleri ile yasa dışı göçmenlerin geçiş noktası olan ABD-Meksika sınırında da kullanılıyor. LM, alıcıların tanesinin bin dolara mal olacağını tahmin ediyor. Bu rakam, savaşa bugüne dek akıtılan paraya kıyasla “çok önemsiz.”