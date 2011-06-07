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Dünya

ABD AFGANİSTAN'DAN ASKER ÇEKMENİN ŞEKLİNİ BELİRLEYECEK WASHINGTON (A.A)

07 Haziran 2011 03:04

-ABD AFGANİSTAN'DAN ASKER ÇEKMENİN ŞEKLİNİ BELİRLEYECEK  WASHINGTON (A.A) - 06.06.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Afganistan'dan ne kadar Amerikan askerinin çekileceği ve çekilmenin hızı konusunda yakın bir zamanda karar vereceğini açıkladı. ABD Başkanı Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden, geçen ay El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından, ABD'nin Afganistan ve Pakistan'a yönelik siyasetini masaya yatırmak üzere, bugün üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle iki saat süren bir toplantı yaptı. Carney, günlük basın brifinginde konuyla ilgili sorular üzerine, toplantıda Afganistan'dan asker çekme planlarının gündeme gelmediğini, ancak Obama'nın gelecek ay başlatılacak çekilme süreci çerçevesinde bu ülkeden ne kadar asker çekileceği konusunda askeri komutanlardan tavsiye almayı beklediğini bildirdi. Bu tavsiyelerde yer alabilecek seçeneklerin gözden geçirileceğini ve tartışılacağını ifade eden Carney, çekilecek asker miktarı ve çekilmenin hızı gibi ayrıntılar konusunda henüz karar alınmadığını, ancak Obama'nın bu konuda nispeten yakın bir zamanda kararını vereceğini belirtti. Bu arada Obama'nın, gelecek Çarşamba günü Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile video konferans yoluyla bir görüşme yapacağı kaydedildi. ABD'nin şu anda Afganistan'da 100 bin askeri bulunuyor. Başkan Obama, 2009 yılının Aralık ayında yaptığı açıklamada, Temmuz 2011 tarihinde Afganistan'dan asker çekmeye başlayacaklarını bildirmişti. ABD'nin planlarına göre, Afganistan'daki tüm yabancı muharip askerlerin 2014 yılı sonuna kadar bu ülkeden çekilmesi öngörülüyor.

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