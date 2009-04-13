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Dünya

'ABD Afganistan'da sivilleri vurdu' iddiası

13 Nisan 2009 13:03

Afganistan'da dün gece düzenlenen Amerikan hava saldırısında sivillerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yetkililer, ülkenin doğusundaki Kunar bölgesindeki bir köyde düzenlenen hava saldırısında ölen beş kişinin sivil olduğuna dair ifadelerin yer aldığı raporların incelendiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, akşam yemeği yedikleri sırada düzenlenen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Kabil'deki Amerikan ordusu sözcüsü ise saldırıdan haberdar olmadığını, ancak bunu araştıracağını belirtti.

Geçen hafta Host kentindeki bir operasyonda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu beş sivil hayatını kaybetmiş, Amerikan ordusu özür dilemişti.

Afgan hükümeti ve insan hakları örgütleri, Afganistan'da militanlarla mücadele için bulunan Batılı güçlerin operasyonlarında hayatını kaybeden sivil sayısının gittikçe artmasından endişelerini dile getiriyor.

Ülkede halihazırda 70 bin yabancı asker bulunuyor, ilave 21 bin Amerikan askeri ile 5 bin NATO gücü askerinin de yaz aylarında ülkeye gelmesibekleniyor.

Öte yandan ülkenin doğusundaki Host kentinde bir inşaat şirketinde çalışan iki Afgan güvenlik görevlisinin, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

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