ABD, Afganistan'da IŞİD'i vuracak

ABD Savunma Bakanlığı’nın Afganistan'daki IŞİD militanlarıyla mücadele çerçevesinde Pentagon'a yasal yetki verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, yaptığı açıklamada, IŞİD’in Afganistan'da faaliyet gösteren kolu olan IŞİD-Horasan örgütüyle mücadele etmek için Pentagon'un yasal olarak yetkilendirilmesiyle ilgili gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Pentagon'a "başkanlık emri" ile verdiği yasal yetkiye göre, Amerikan askerleri, Suriye ve Irak'tan sonra Afganistan'da da IŞİD militanlarına karşı askeri operasyonlar yapabilecek.

Bir diğer deyişle Afganistan'da bugüne kadar sadece El-Kaide ve Taliban ile savaşma yetkisi bulunan ABD ordusu, artık IŞİD-Horasan ile de mücadele edebilecek.

Bundan önce ABD'nin Afganistan'daki IŞİD noktalarını hedef alan hava saldırılarının, "sadece militanların ABD kuvvetlerini tehdit ettikleri durumlarla sınırlı olduğunu" aktaran Davis, IŞİD’in özellikle Afganistan-Pakistan sınırındaki Nargarhar bölgesinde güçlenmeye başladığını ve yeni yetkilendirmeyle ABD askerlerinin artık bu bölgede IŞİD-Horasan'a karşı her türlü operasyonu yapabileceğini belirtti.

Davis, Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda IŞİD-Horasan örgütüyle ilgili aldığı kararı müteakiben söz konusu yasal yetkilendirmenin yapıldığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 14 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan ve Pakistan Talibanlarının eski üyelerince kurulduğu bilinen IŞİD-Horasan örgütünü yabancı terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.