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Dünya

ABD Afganistan'a 3 bin asker daha yolluyor

Afganistan'da şuan 11 bin civarında ABD askeri bulunuyor

19 Eylül 2017 03:18

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'a yaklaşık 3 bin asker daha yollayacaklarını bildirdi. Mattis, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz konuya ilişkin son imzaların atılmadığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Tam olarak 3 bin civarında ve açık olmak gerekirse henüz son imza atılmadı ve küçük bazı detayların çözümüne bakıyoruz." dedi. ABD'nin Afganistan'a göndereceği 3 bin civarındaki askerden sonra bu ülkedeki toplam asker sayısı 14 bin dolayında olacak.  

Pentagon'dan ağustos ayında, bu ülkedeki asker sayısının 11 bin civarında olduğu açıklaması yapılmıştı. 

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