ABD Afganistan'a 3 bin asker daha yolluyor

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'a yaklaşık 3 bin asker daha yollayacaklarını bildirdi. Mattis, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz konuya ilişkin son imzaların atılmadığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Tam olarak 3 bin civarında ve açık olmak gerekirse henüz son imza atılmadı ve küçük bazı detayların çözümüne bakıyoruz." dedi. ABD'nin Afganistan'a göndereceği 3 bin civarındaki askerden sonra bu ülkedeki toplam asker sayısı 14 bin dolayında olacak.

Pentagon'dan ağustos ayında, bu ülkedeki asker sayısının 11 bin civarında olduğu açıklaması yapılmıştı.