ABD Afganistan Merkez Bankası’nın 3,5 milyar dolarını serbest bırakıyor

ABD Afganistan Merkez Bankası’nın Amerikan topraklarında dondurulan 7 milyar dolar değerindeki varlıklarının yarısını Afgan halkına yardım etmek için serbest bırakmayı planlıyor.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan Merkez Bankası'na ait Amerikan topraklarında dondurulan 7 milyar dolar değerindeki varlıklarının yarısını Afgan halkına yardım etmek için serbest bırakmayı planladığı belirtildi. Fonun geri kalanının terörizm kurbanlarının Taliban yönetimine karşı açtığı davalar için kullanılacağı ve bu paranın New York Merkez Bankası'na aktarılacağı belirtildi. Başkan Biden'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Afganistan'daki derin ekonomik çöküş tehdidi nedeniyle acil durum ilan edilerek Afgan varlıkları gibi karmaşık bir konuda çatışan çıkarlara bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Bu açıklama ABD Adalet Bakanlığı'nın federal bir yargıca dondurulmuş varlıklar konusunda ne yapılması gerektiğine dair bir plan sunmasına saatler kala geldi. ABD'li senatörler ve Birleşmiş Milletler (BM), fonların Afganistan'daki ekonomik kriz için kullanılması çağrısında bulunuyor. Vakıf kurulacak ABD'li üst düzey yetkililer 3,5 milyar dolarlık varlığın Afganistanlıların yararına kullanılması için çalışacaklarını belirtiyor. Aynı yetkililer Washington'ın tarafsız bir vakıf kurarak fonların bu kuruluş tarafından yönetilmesinin planlandığını ancak bu vakfın yapısı ve fonların nasıl kullanılacağı gibi konuların henüz netleşmediğini aktardı. Birkaç aşamadan oluşan planın bir ayağını, 11 Eylül saldırılarında ölenler de dahil, Taliban rejimi kurbanlarının yakınlarının açtığı davaların finansmanının oluşturacağı belirtiliyor. Washington, Taliban'ın Ağustos ayında Afganistan'da yönetimi devralmasından sonra ülkenin ABD'de bulunan varlıklarını dondurmuştu. Ancak ABD o zamandan beri Taliban yönetimini tanımadan bu fonları serbest bırakmanın bir yolunu arıyor. Afganistan'ın 2 milyar dolar rezervinin daha İngiltere, Almanya, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde bulunduğu ve bu fonların da dondurulmuş olduğu belirtiliyor. Beyaz Saray, BM ve yardım kuruluşlarının ülkeye acil insani yardımları sağlamak için bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Afganistan’ın dünya çapında toplam 9,5 milyar dolar değerindeki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması için çağrı yapmıştı. Reuters,AFP / SSB,ET © Deutsche Welle Türkçe