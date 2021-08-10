ABD: Afganistan'ı Taliban'dan koruması gereken Afgan güçleridir

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Taliban Afganistan'da 6. vilayet başkentini ele geçirdikten sonra ABD, ülkelerini korumanın Afgan güvenlik güçlerinin görevi olduğunu söyledi.

Afganistan'da çatışmalar Mayıs ayında, ABD liderliğindeki koalisyon çekilme sürecinin son fazını başlattıktan sonra ciddi anlamda şiddetlendi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, "Bu ülkeyi korumak artık onların işi. Onların mücadelesi" dedi.

Kirby, "Bu onların askeri güçleri, onların vilayet başkentleri, onların koruması gereken insanlar ve işin sonunda olacaklar gerçekten şu anda göstermeye razı oldukları liderliğe bağlı" diye devam etti.

Pentagon Sözcüsü, alandaki çatışmaların "açıkça iyi bir yönde gitmediğini" kabul etti.

Daha çok askeri desteğinin olasılık dışı olduğunu açıkça vurgulayan ABD, Kabil'e diplomatik destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ABD'nin Afganistan Müzakerecisi Zalmay Khalilzad bu hafta Doha'da, "Taliban'a askeri saldırılarını durdurması için baskı yapacağız" dedi.