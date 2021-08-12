ABD, Afganistan'daki vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesini istedi

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, tüm ABD vatandaşlarının Afganistan'dan derhal ayrılmasını istedi.

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, “ABD vatandaşları mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etsin” denildi.

Açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarının şu anda bir uçak bileti satın alamayacak durumda olmaları halinde ABD Büyükelçiliği ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 5 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 24'ünü halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.