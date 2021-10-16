ABD, Afganistan'daki SİHA saldırısında öldürülen 10 sivilin ailesine 'başsağlığı ödemesi' yapmayı teklif etti

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Pentagon, ağustos ayında ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin son günlerinde başarısız bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı sırasında öldürülen 10 sivilin ailesine 'başsağlığı ödemesi' yapma teklifinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı, yapılan ödemelerin yanında saldırıda öldürülenlerin yakınlarının istemeleri durumunda ABD'ye taşınabilmeleri için Dışişleri Bakanlığı ile çalışacaklarını ifade etti.

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby, saldırıda öldürülenlerin radikal İslamcı terör örgütleriyle bağlantısı olmadığını ve ABD ordusuna tehdit oluşturmadıklarını ifade etti.

Pentagon daha önce 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen SİHA saldırısının havalimanındaki ABD askerlerine direkt tehdit oluşturan bir IŞİD üyesini hedef aldığını söylemişti. Olaydan hemen sonra ABD basınında saldırıda sivillerin öldürüldüğüyle ilgili haberler yer almıştı. Pentagon daha sonra olanları 'trajik bir hata' diye nitelendirdi.