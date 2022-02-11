ABD, Afganistan'a ait 7 milyar dolarlık rezervi serbest bırakacak

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, bu ülkede bulunan Afganistan'a ait 7 milyar dolarlık rezervin yarısını, Taliban'ın devre dışı bırakacak şekilde Afgan halkına yardım amaçlı kullanılması için harekete geçeceği bildirildi.

Euronews'in haberine göre konuya ilgili kaynaklar ise rezervin bir kısmının (yarısı) 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat amaçlı ayrılacağını kaydediyor. Söz konusu adım, Kongre'de Biden yönetimine dondurulan rezervlerin serbest bırakılması yönünde artan baskıların ardından geldi. Afganistan, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana ciddi likidite krizi yaşıyor.

Kaynaklara göre, Başkan Joe Biden, cuma günü Amerikan finans kurumları tarafından ABD'de tutulan Afganistan Merkez Bankası'nın varlıklarını bloke edecek bir başkanlık emri imzalayacak.

Taliban'a karşı yaptırımlar nedeniyle örgütle mali işlemlerde bulunulması yasa dışı

Aynı kaynaklar, söz konusu başkanlık emrinin fonların New York Merkez Bankası'nda tutulan konsolide bir hesaba aktarılmasını gerektirdiği bilgisini paylaştı.