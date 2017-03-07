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ABD Adana Konsolosluğu çalışanı 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı

Tutuklanan konsolosluk çalışanı, 23 Şubat'ta gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

07 Mart 2017 18:42

Mardin'de PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda görevli tercüman H.U., tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA'nın haberine göre, konsoloslukta tercümanlık yapan H.U'nun adresine 23 Şubat'ta baskın düzenlendi. Adresinde ulaşılmaması üzerine polis, merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki konsolosluk binasından çıktığı sırada H.U.'yu gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından Mardin'e getirilen şüpheli, dün Kızıltepe Adliyesine çıkarılıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan H.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. H.U., saat 12.00'de yoğun güvenlik önlemleri altında Mardin Adliyesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.U, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, H.U'nun “TCK 314/2 Silahlı Terör Örgüne Üye Olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. H.U., Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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