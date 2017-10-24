"ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi" iddiasına Bakanlık'tan yalanlama

ABD, Washington'da temaslarda bulunacak olan Adalet Bakanlığı yetkililerine vize vermediği iddia edildi ancak haberler üzerine açıklama yapan Adalet Bakanlığı yetkilileri, herhangi bir vize taleplerinin bulunmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Basın yayın organlarında yer alan “ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi” başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bakanlığımızdan bir heyet, 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye bir çalışma ziyareti planlamıştır. Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla “Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediğine” ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Washington ve Ankara karşılıklı olarak vizeleri askıya almıştı. İki ülke arasında başlayan gerilimi çözmek için geçen hafta ABD'den bir heyet Türkiye'ye gelmiş ve hükümet yetkilileri ile görüşmüştü. Genel olarak olumlu geçtiği belirtilen görüşmelerin devamında bir Türk heyeti de ABD'ye gitmek için hazırlık yapıyordu.

Washington, vize kısıtlaması gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türk heyetinin vizelerini onaylanmadığını öne sürülmüştü. Heyette yer alan isimler şöyleydi:

Aytekin Sakarya (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü)

Mehmet Çkmen (Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı)

Orhan Cuni (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi, Alternatif Çözümler Daire Başkanı)

Merve Özcan (Tetkik Hâkimi)

Prof.Dr. Mustafa Serdar Özbek (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

ABD, Türkiye'ye 4 şart sunmuştu

ABD'nin vize krizinin çözümü için Türkiye'ye 4 şart sunduğu belirtilmişti:

1. Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar verilmeli.

2. Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.

3. Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.

4. Çalışan ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık ettiği heyet ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklamıştı. Dışişleri kaynaklarının yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler çerçevesinde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verilmiştir. Adli ve güvenlik konularında bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alınmıştır" ifadeleri yer almıştı.