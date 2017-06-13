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Dünya
Deutsche Welle

ABD Adalet Bakanı'na 'Rusya' sorgusu

ABD'de bugün Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verecek olan Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı zorlu sorular bekliyor.

13 Haziran 2017 16:06

ABD'de geçen ay görevine Başkan Donald Trump tarafından son verilen FBI Başkanı James Comey'den sonra Adalet Bakanı Jeff Sessions da Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verecek.

Sessions'a komitede, Comey'nin kovulmasındaki rolü, başkanlık seçimleri kampanyasında Rus yetkililerle gerçekleştirdiği temaslar ve Trump yönetimiyle Moskova arasındaki olası gizli ilişkilere dair soruşturmadan çekilme kararına dair sorular yönetilmesi bekleniyor.

ABD'li Kongre üyeleri haftalardır, Sessions'ın özellikle geçen yaz ve sonbaharda Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda bilgi almak için baskı yapıyordu.

Önce inkâr etmişti

Trump'ın seçim kampanyasındaki danışmanlarından biri olan Sessions, Adalet Bakanlığı görevine başladığından bu yana Rusya ile olan ilişkileri nedeniyle mercek altında.

Sessions, Ocak ayında görevinin onaylanması için Senato'da yapılan oturumda, seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle görüştüğü iddialarını yalanlamış, ancak Mart ayı başındaki açıklamasında Ruslarla seçimden önce iki kez buluştuğunu kabul etmişti. ABD Adalet Bakanı Sessions, konuyla ilgili başlatılan federal soruşturmada ise, çıkar çatışması yaratabileceği gerekçesiyle kendisini soruşturmanın dışında bıraktırmıştı.

Ancak Kongre üyeleri Sessions'ın Washington'daki bir otelde üçüncü bir görüşme gerçekleştirmiş olabileceği yönünde duyumlar olduğunu öne sürerek, konu hakkında detaylı açıklama talep etmişti. Adalet Bakanlığı ise bu iddiaları reddetmişti.

"Amerikan halkı gerçeği benden duymalı"

Sessions Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus yetkililerle Trump'ın kampanya ekibi arasındaki ilişkiye dair kendi soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade vereceğini söylemişti.

Oturumun kamuoyuna açık olup olmayacağına dair tartışmalar üzerine ABD Adalet Bakanlığı tarafından, "Sessions'ın Amerikan halkının gerçeği doğrudan kendisinden duymasının önemli olduğuna inandığı" duyurulmuştu. Senato komitesi de bu talebe olumlu yanıt vererek, oturumun açık olmasında karar kılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AP,CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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