ABD Adalet Bakanı Sessions, Trump'ın isteği üzerine istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine istifa etti.

Adalet Bakanı Sessions'ın Trump'a gönderdiği istifa mektubunda, "Sizin isteğiniz üzerine, istifamı sunuyorum" dediği belirtildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, görev yaptığı tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, “Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions’ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmesi ve Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Trump kampanyasının Kremlin yönetimiyle işbirliği yaptığı iddilarına yönelik soruşturmada adı geçen isimlerden olan Paul Manafort’ın vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir davada 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunması konusundaki soruşturmalara nezaret etmekten çekilmesi, Trump ile Sessions arasında gerilime neden olmuştu.

Trump, Adalet Bakanı’nı "Ona bu işi vermemin tek sebebi neydi biliyor musunuz? Sadakatini hissetmemdi, ilk destekçilerimdendi.Ama işi aldıktan sonra soruşturmadan çekilmek istediğini söyledi. 'Bu nasıl bir adam?' dedim" sözleriyle eleştirirken Sessions, eleştirilere Adalet Bakanlığı'nın eylemleri siyasi hesaplardan etkilenmeyecektir" sözleriyle yanıt verdi.

Trump, eylül ayında "The Hill" gazetesine verdiği mülakatta da Rusya soruşturması konusunda Adalet Bakanı Sessions'ın attığı adımlardan memnun olmadığını belirterek "Benim bir Adalet Bakanım yok. Bu çok üzücü. Jeff Sessions hakkında üzgünüm çünkü önce o bana geldi. Beni desteklediğini açıklayan ilk senatördü. Adalet Bakanı olmak istedi ama ben bunu yaptığını görmedim" açıklamasında bulunmuştu.