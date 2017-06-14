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Dünya

ABD Adalet Bakanı: Rus yetkililerle gizli anlaşma yaptığıma yönelik iddia, tiksindirici ve korkunç bir yalan

ABD Adalet Bakanı Sessions, Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verdi

14 Haziran 2017 01:53

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen FBI Direktörü James Comey'den sonra Adalet Bakanı Jeff Sessions da Rusya iddiaları hakkındaki soruşturma kapsamında Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verdi.

Sessions "Rusya büyükelçisi ile üçüncü bir görüşme yapmadım. Rus yetkililerle kamuoyuna açıklanmamış hiçbir görüşme yapmadım. Yaptığım iki görüşmede de hiçbir uygunsuz konuşma olmadı" dedi.

 

“Yabancı bir yetkiliyle seçimle ilgili olarak asla buluşmadım”

 

"Rus ya da başka bir yabancı yetkiliyle ABD'deki herhangi türden bir kampanya ya da seçimle ilgili olarak asla buluşmadım ve iletişim kurmadım" diyen Sessions, "Trump kampanyası ile bağlantılı herhangi bir kişinin, böyle bir iletişim içinde olduğuna dair herhangi bir bilgim yok" ifadelerinde bulundu.

Sessions, Eski FBI Direktörü Comey'in görevden alınması ile ilgili "Başkan Trump ile birlikte, eski FBI Direktörü'nü ofise almadan önce pozisyonunu konuştuk. FBI'da taze bir başlangıca ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk" dedi.

 

“Kanunsuz bir eylemde bulunmam istenmedi”

 

Rusya ile anlaşma yaptığı iddialarına ise Sessions, "Rus yetkililerle gizli anlaşma yaptığıma yönelik iddia, tiksindirici ve korkunç bir yalan" şeklinde yanıt verdi.

Kendisinden mevcut yönetimden kimsenin 'kanunsuz bir eylemde bulunmasını' istemediğini belirten Sessions, "ABD'nin demokratik süreçlerine yönelik müdahaleler hoş görülemez" dedi.

 

 

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