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Dünya

ABD ADALET BAKANI: OPERASYON YASAL WASHINGTON (A.A)

04 Mayıs 2011 23:34

-ABD ADALET BAKANI: OPERASYON YASAL WASHINGTON (A.A) - 04.05.2011 - ABD Adalet Bakanı Eric Holder, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü Pakistan'daki operasyonun ''tamamen yasal'' olduğunu söyledi. Holder, ''Bin Ladin'in silahsız olmasına rağmen neden öldürüldüğüne'' ilişkin tartışmalar üzerine, senatoda yaptığı açıklamada, ''operasyonun tamamen yasal ve ulusal meşrumüdafaa olduğunu'' belirtti. Bin Ladin'in teslim olmadığını kaydeden Holder, ''Teslim olsaydı, bunu elbette kabul edecektik ancak teslim olmayı istediğine dair hiçbir gösterge yoktu. Dolayısıyla öldürülmesi uygundu'' diye konuştu.

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