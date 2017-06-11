ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ifade verecek

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade vermeyi kabul etti. Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında Rusya'nın ABD büyükelçisi ile görüştüğü iddia edilen Adalet Bakanı Ocak ayında bu iddiaları reddetmiş, ancak Mart ayında Rus yetkililerle iki kere buluştuğunu kabul etmişti. Konuyla ilgili başlatılan federal soruşturmada Sessions, çıkar çatışması yaratabileceği gerekçesiyle kendisini soruşturmanın dışında bıraktırmıştı.

Adalet Bakanı, Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile daha çok kez bir araya gelip gelmediğiyle ilgili sorulara maruz kalmıştı. Demokrat Partili senatörler ikilinin Nisan 2016'da Washington'da dış politika ile ilgili bir etkinlikte buluşmalarını sorgulamış, ancak Adalet Bakanlığı Sessions'ın etkinlikte bulunmasına karşın Büyükelçi ile görüşmediğini açıklamıştı.

Karar değişikliği

FBI eski Başkanı James Comey Perşembe günü ifade verdiği Senato İstihbarat Komitesi'nde FBI'ın, Session'ın soruşturmanın dışında kalmak için girişimde bulunmasını haftalar öncesinden beklediklerini kaydetti.

Cumartesi günü Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby'ye açık mektup gönderen Sessions, Senato ve Temsilciler Meclisi Tahsisler Komitesi'nin alt komisyonlarında Adalet Bakanlığı'nın bütçesi konusunda bilgi vermesi öncesi komisyon üyelerinin Rusya soruşturmasına yoğunlaşmasının aşikar olduğunu söyledi. Shelby Komite'nin başkanlığını yürütüyor.

Senato İstihbarat Komitesi'nde neden ifade vermeyi kabul ettiğini açıklayan Adalet Bakanı, kararının kısmen Comey'nin ifadesiyle ilgili olduğunu söyledi. Sessions mektubunda, "Bu meselelere uygun ortamda değinme fırsatı verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" şeklide yazdı.

Comey etkisi

Senato ve Temsilciler Meclisi olarak iki kamaradan oluşan ABD Kongresi'nde Tahsisler Komitesi'ni Adalet Bakanlığı'nın bütçesi hakkında bilgilendirmek Bakan'ın en önemli görevlerinden. Sessions'ın bu görevi daha öncesinde Adalet Bakanı Yardımcısı'na delege etmesi Rusya soruşturmasının kendisini esas işlerinden alıkoyduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

Sessions, mektubunda İstihbarat Komitesi'ndeki ifadenin kamu önünde mi yoksa gizli oturumda mı yapılacağına dair bir bilgi vermedi. Canlı yayında ifade veren Comey daha sonra da gizli bilgilere değinen ifadesine kapalı bir oturumda devam etmişti.

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AP, ÇÖ/MK