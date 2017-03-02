ABD Adalet Bakanı da iki kez Rusya ile görüşmüş

ABD Adalet Bakanlığı, Bakan Jeff Sessions'ın 2016 yılında iki kez Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüştüğünü ancak bu görüşmelerin hiçbirinin Ruslar ile Donald Trump'ın seçim kampanyası arasındaki bağlantılar hakkında olmadığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Sessions'ın 2016 yılında Rus Büyükelçi ile yaptığı görüşmeler hakkında AA'ya açıklamalarda bulundu.

Sözcü Flores, Sessions'ın 2016 yılında bir senatör ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olarak 25 farklı büyükelçi ile farklı zaman ve mekanlarda görüşmeler yaptığını, bunlardan ikisinin Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile olmasının normal olduğunu söyledi.

Flores, bakan olmadan önce Senatodaki oturumda "Ruslarla irtibatının olup olmadığı" şeklindeki sorulara "hayır" diye cevap veren Sessions'ın senatörleri yanıltmadığını, çünkü kendisine doğrudan Ruslar ile Trump kampanyası hakkında sorular yöneltildiğini belirtti.

Sessions'ın görüşmelerinin bir senatör olarak yaptığı rutin diplomatik temaslar olduğuna işaret eden Flores, temmuz ayında kalabalık bir ortamda, eylül ayında ise bir ziyarette Sessions ile Kisylak'ın görüştüğünü doğruladı. Ancak Flores, bu görüşmelerin hiçbirinin Trump'ın kampanyası ile ilgili olmadığını ifade etti.

İddiaları reddetti

Daha sonra konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Adalet Bakanı Sessions ise "(Trump'ın) Seçim kampanya konularını konuşmak için hiçbir Rus yetkili ile buluşmadım. İddiaların ne ile ilgili olduğunu bilmiyorum. Bunlar yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratlar "istifa etmeli" diyor

Öte yandan Demokratlar, Rusların ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettikleri iddialarıyla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ve Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturmaya artık Sessions'ın hiçbir şekilde müdahil olmaması gerektiğini savunuyor.

Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri California vekili Nancy Pelosi ise bir adım daha atarak, "Sessions'ın yalan söylediğini ve istifa etmesi gerektiğini" ifade etti.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, kampanya döneminde Rus Büyükelçi Kisylak ile görüşmesi hakkında Beyaz Saray'ı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanılttığı gerekçesiyle istifa etmişti.