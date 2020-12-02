ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonuçlarını değiştirecek seviyede hileye rastlamadık

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ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump'ın iddialarına rağmen genel seçimlerde yaygın bir düzensizliğe rastlamadıklarını ifade etti.

Associated Press'e konuşan Barr, "Hâlâ seçim sonuçlarını değiştirecek seviyede bir hile tespit etmedik" dedi. Adalet Bakanı, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ve avukatların gelen şikayetler kapsamında yaptığı incelemelerde ciddiye alınacak bir kanıt bulmadığını ifade etti.

Trump kampanyası Barr'ın açıklamalarına tepki göstererek "Adalet Bakanlığı'nın yeterince iyi araştırmadığını" ifade etti.

Barr, kabinedeki görevi boyunca Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri oldu. Demokrat Senatör Chuck Schumer, "Sanırım bir sonraki kovulacak isim o olabilir" diye konuştu.

Trump'ın usulsüzlük iddiaları bir çok yerel ve federal yetkili tarafından reddedildi. Trump 2020 kampanyası şu ana kadar mahkeme salonlarında da başarı elde edemedi.

Joe Biden, 3 Kasım seçimlerinde Trump'ı Seçmenler Kurulu'nda 306'ya 232 gibi ciddi bir fark ile geçerek ABD'nin Seçilmiş Başkanı oldu. Biden, 20 Ocak'ta yemin edip göreve başlayacak.