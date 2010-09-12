-ABD AÇIK'TA FİNALİN ADI NADAL-DJOKOVİC NEW YORK (A.A) - 12.09.2010 - Teniste sezonun 4'üncü ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal'ın ardından 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ikinci finalist oldu. USTA Billie Jean King kortlarında düzenlenen, toplam 25.2 milyon dolar ödüllü turnuvada yarı final ikinci maçında 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic karşılaştı. Ana kort Arthur Ase Stadyumu'ndaki çekişmeli geçen maç 3 saat 43 dakika sürdü. Beşinci sete kadar taşınan karşılaşmada gülen taraf Sırp raket oldu. Djokovic 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 ve 7-5'lik setler sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Daha önce Djokoviç, ABD Açık tarihinde 2007'de final oynama başarısı göstermiş ve Federer'e yenilmişti.